Movimentos sociais denunciam violência da PM contra população de rua em SP

Após o caso, representantes pediram ampliação do uso de câmeras corporais pela PM. "O que nós vimos hoje na Praça do Patriarca é um desrespeito, uma violação do direitos humanos", disse Anderson Miranda, coordenador do Ciamp (Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para População em Situação de Rua) do Ministério dos Direitos Humanos. "Senhor governador, pedimos que coloque as câmeras para que a população não seja mais violada de seus direitos."

O UOL entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e aguarda posicionamento. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

Casos de violência policial repercutiram no último mês

No domingo (1º), um PM jogou um homem de uma ponte na zona sul da capital paulista durante abordagem. O agente foi preso na manhã desta quinta e, segundo Tarcísio, será expulso da corporação.

Na quarta (4), uma idosa e seu filho foram agredidos por um policial em Barueri. No dia 20, o universitário Marco Acosta foi morto por um PM na Vila Mariana. Em 5 de novembro, um menino foi morto durante uma operação em Santos. Dois dias antes, um jovem foi morto com 11 tiros nas costas por um PM de folga.

São Paulo teve 678 mortes cometidas por agentes de segurança até outubro. Levantamento do UOL com base em dados da Secretaria da Segurança Pública mostra que o número é mais que o dobro do que o de 2022, ano anterior à gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos).