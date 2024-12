Chuvas fortes causam estragos em 14 cidades em SC, diz Defesa Civil

Não registraram alterações os municípios de: Florianópolis, Itajaí, Blumenau, Rio do Sul, Taió, Jaraguá do Sul, Canoinhas, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Curitibanos, Joaçaba, Chapecó e Maravilha.

Maior cidade do estado ficou debaixo d'água. Joinville, cidade mais populosa do estado, com 616,3 mil habitantes, registrou 106 mm de chuva em 24 horas. Vídeos mostram a região central da cidade completamente alagada. O transporte coletivo chegou a ser suspenso pela manhã, e o início do vestibular para a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) foi postergado em duas horas no município.

Prefeito de Joinville, Adriano Silva (Novo), disse que "a água está baixando, e que as pessoas estão voltando a se locomover normalmente". "Não temos serviços públicos parados e o comércio funciona normalmente", disse. Contudo, o UOL ouviu moradores de Joinville que enfrentaram dificuldades para trabalhar na região central da cidade mais cedo.

Crianças ficaram ilhadas em igreja pela manhã. Um grupo fazia aula de catequese às 9h, quando caiu o temporal. O pároco Edvaldo Nogueira contou que a água subiu em 20 minutos, e que os alunos tiveram de subir em cima das mesas.

Água invadiu a Paróquia Santo Antônio, no bairro do Bom Retiro Imagem: Arquivo pessoal de Edvaldo Nogueira

Previsão é que chuva persista até segunda (9), segundo a Defesa Civil. Nos próximos dois dias, grande parte do estado terá tempo nublado e chuvoso, com risco moderado a alto para ocorrências meteorológicas, principalmente nas áreas da divisa com o Paraná.