Após chuva e alagamento, prefeito de Joinville diz que 'água está baixando'

Os alagamentos também alteraram o início de provas do vestibular em Joinville. O início das provas do vestibular da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) teve horário postergado em duas horas. Em outras cidades, o início dos testes seria às 14h. Porém, em Joinville, as provas estão marcadas para ocorrer a partir das 16h. Por conta disso, os portões vão ficar abertos em Joinville entre 13h e 15h45.

Transporte público foi suspenso na manhã deste sábado devido aos pontos de alagamento. No Terminal Central, os Bombeiros Voluntários resgataram pessoas que estavam no local. Segundo a prefeitura, a retomada do transporte ocorre de forma gradual e ainda é limitada a regiões onde o nível da água recuou e as vias são consideradas seguras para o tráfego de ônibus. O prefeito afirma ter orientado que as equipes de trânsito e de resgate fiquem de prontidão caso haja necessidade de prestar auxílio aos estudantes no local de prova.

Francine diz que enfrentou dificuldade tanto para utilizar ônibus quanto para transporte por aplicativo. "Estava alagando e não passava ônibus, esperei entre 15 e 20 minutos no ponto. Depois, voltei para casa, esperei até 10h30 e consegui um transporte por aplicativo que estava bem difícil, mas o motorista não conseguiu passar, teve que fazer um caminho alternativo."

Rio Cachoeira transbordou e provocou pontos de alagamento. "A água estava transbordando, do outro lado da avenida, na parte central estava tudo cheio de água. Aqui é difícil o rio transbordar, mas coincidiu com o pico de maré. Choveu muito forte durante a madrugada e agora continua chovendo", diz a vendedora.

Joinville ficou debaixo d'água após o registro de 120 mm de chuva em 24 horas, conforme a MetSul. A cidade é a mais populosa do estado, com 616.317 habitantes. "Meu patrão disse que vai ver se vou ter trabalhar das 16h às 22h, mas estamos vendo que a previsão é ficar assim até segunda-feira pelo menos", diz ela.

Atrações culturais canceladas

Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville cancelou o espetáculo de encerramento da Escola Municipal de Ballet. O evento estava marcado para esta noite, no Centreventos Cau Hansen. Os museus também estão fechados preventivamente, assim como o Zoobotânico.