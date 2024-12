Após sumir 10 dias, jovem revela que saiu do RJ para encontrar namorada

Adrian Pedro Araujo Alves, 19, estava desaparecido desde 27 de novembro. Preocupada, a família registrou boletim de ocorrência e se mantinha apreensiva até a tarde de hoje (7).

Neste sábado, o jovem revelou à família, em um áudio no WhatsApp, que deixou o estado do Rio de Janeiro para encontrar a namorada, que vive no Espírito Santo. Mais: que está hospedado na casa do sogro e conseguiu um trabalho.

O desaparecimento foi registrado na 35ª DP (Campo Grande), na zona oeste carioca, e transferido para a DDPA (Delegacia de Descobertas de Paradeiros).