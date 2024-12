'Água subiu em minutos': crianças ficaram ilhadas na catequese em Joinville

Crianças ficaram ilhadas na Paróquia Santo Antônio, em Joinville (SC), devido às fortes chuvas na cidade neste sábado (7).

O que aconteceu

"A água subiu em 20 minutos", disse o pároco Edvaldo Nogueira ao UOL. Ele conta que um grupo de alunos acompanhava o início das aulas da catequese, pouco depois das 9h, quando o temporal começou. Em minutos, a água entrou rapidamente nas salas, igreja e secretaria, porque o terreno fica abaixo do nível da rua — por isso, inclusive, alagamentos são frequentes no local.