Polícia prende cinco suspeitos por morte de delator do PCC

Em depoimento à polícia, Allan disse que os agentes estavam à procura do seu sobrinho. Ele contou ainda ter ligado para o seu sobrinho Marcos Henrique Soares Brito, 23, estudante de direito. Ele então teria ido de moto ao local, onde também acabou sendo preso.

Segundo a polícia, Marcos foi o responsável por auxiliar na fuga de um dos envolvidos no assassinato do delator do PCC. Kauê Amaral Coelho, que está foragido, teria sido o responsável por indicar o local no aeroporto de Guarulhos onde estava o empresário Vinicius Gritzbach antes de ele ter sido assassinado.

PM disse ter encontrado fuzis e carregadores compatíveis com os usados no assassinato. Segundo os agentes da Rota, o material estaria no carro de Allan e no baú da moto usada por Marcos para ir ao encontro dos agentes.

Suspeitos negaram as acusações em depoimento. Marcos confirmou que os policiais militares vistoriaram sua moto no momento em que chegou ao local, mas negou que tenham encontrado munição. Já Allan disse não ter presenciado o momento em que os agentes alegam ter encontrado munições e carregadores nos veículos.

Os outros três suspeitos foram presos até o início da manhã deste sábado. A reportagem ainda não tem informações sobre as circunstâncias dessas outras prisões.

O que disseram os suspeitos