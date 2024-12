Chuva deve apertar na tarde de hoje e SC permanece com risco de enchentes

A trégua da chuva registrada na manhã deste domingo não deve persistir e Santa Catarina corre risco de novas enchentes nos próximos dias.

O que aconteceu

As regiões com maior risco são aquelas mais próximas ao Paraná. Isto ocorre porque a frente fria se deslocou para o estado vizinho e atua em combinação com uma condição climática que vem do Paraguai, afetando a área mais ao norte de Santa Catarina.

Até segunda-feira, tempo permanece nublado e chuvoso em grande parte do estado. Há possibilidade de ocorrências meteorológicas com "risco moderado e alto" nas regiões do Extremo Oeste, Litoral Norte, Planalto Norte e parte do Vale do Itajaí. As informações constam em boletim da Defesa Civil divulgado na manhã deste domingo.