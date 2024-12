Justiça determina prisão preventiva de CAC atirador de Pinheiros

Ex-sócio de empresa. Além disso, o UOL também revelou que Costa se recusa, desde fevereiro, a formalizar sua retirada do quadro societário da Wise Assessores de Investimentos S/S Ltda., empresa que presta serviço de investimentos em aplicações financeiras. Costa é Formado em Administração pela ESPM.

Marcelo Berlinck Mariano Costa, preso após atirar de cobertura em Pinheiros, na zona oeste de SP Imagem: Reprodução/Instagram

CAC foi desvinculado de empresa em fevereiro. Mas, segundo a Wise, Costa "tem ignorado reiteradas tentativas de contato para formalizar sua retirada do quadro societário". A empresa explicou que, embora Costa conste formalmente no quadro societário, "cabe esclarecer que essa vinculação ocorre por exigências regulatórias específicas do mercado financeiro, e ele não atua como sócio fático".

Entrada na empresa ocorreu em novembro de 2022. A Wise incluiu Costa em seu contrato social mediante uma alteração societária, atribuindo a ele uma quota no valor de R$ 10. A empresa diz estar adotando medidas legais para concluir a exclusão formal de Costa do quadro societário.



Despejo não realizado

Costa firmou contrato de aluguel em um imóvel na rua Joaquim Antunes, em Pinheiros, no início de abril. O valor, incluindo aluguel e condomínio, girava em torno de R$ 6.600 por mês. Desde junho, porém, deixou de pagar — o que fez com que os proprietários entrassem na Justiça em agosto.