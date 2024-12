Mulher é encontrada morta em banheiro de aeroporto em Fortaleza

Mulher veio de Brasília. A administração do aeroporto disse, em nota enviada ao UOL, que a equipe médica fez os procedimentos de reanimação, mas sem sucesso.

Uma passageira que veio de Brasília e desembarcou em Fortaleza lamentavelmente faleceu no aeroporto na tarde de sábado (7). A equipe médica do aeroporto realizou os procedimentos de reanimação, porém, sem sucesso. A Perícia Forense foi acionada para os devidos procedimentos.

Comunicado da administradora do Aeroporto Pinto Martins