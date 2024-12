Caso Gritzbach: Policial usou viatura adulterada no aeroporto, diz TV

Cerca de 40 minutos após assassinato, Alfredo volta a aparecer no terminal 2, com o celular na mão. Ele se aproxima, levanta o celular e aparenta tirar uma foto do corpo do empresário. Depois caminha mais e tira outra, desta vez, com ele no quadro. Alfredo ainda andou novamente e tirou outra fotografia, repetindo o ato mais de uma vez. Apesar de andar pelo local, ele não conversou com nenhum agente que atendia a ocorrência.

No dia do crime, a viatura foi utilizada sem constar nos registros da corporação. À Corregedoria, o investigador disse, segundo o Fantástico, que fez uso particular de um carro oficial para ir ao aeroporto, acrescentando que fez a adulteração para não ser descoberto.

Ele ainda afirmou que estava de férias e foi ao local para pegar um voo para Porto Alegre, onde passaria dois dias, mas que perdeu a viagem. Alfredo, bem como a viatura, são do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). Gritzbach delatou policiais civis do departamento, mas, segundo a emissora, o nome do agente não consta na delação.

Ao Fantástico, o investigador disse que confundiu o terminal onde pegaria o voo. Alfredo argumentou que planejava a viagem desde setembro e ficou no aeroporto até as 20h do mesmo dia porque tentou comprar uma nova passagem, mas acabou desistindo em razão do preço. O policial falou que tirou as fotos por interesse profissional e assumiu que errou ao usar o veículo para fins particulares. Ele também negou conhecer Gritzbach e ter envolvimento com o crime.

Na noite deste domingo, a Secretaria da Segurança Pública afirmou à TV Globo que o investigador está afastado das suas funções.

Como foi o crime

Gritzbach voltava de Maceió. O empresário deixou Alagoas rumo a São Paulo e desembarcou no aeroporto de Guarulhos após voltar de uma viagem com a namorada na tarde de 8 de novembro.