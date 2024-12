Como outros países do mundo usam câmeras corporais no combate ao crime

Na França e na Espanha, as câmeras foram adotadas como uma forma de aumentar a confiança da população nas forças policiais, além de fornecer evidências confiáveis em casos de agressões ou reclamações. "O policiamento na Europa, em geral, apresenta menos incidentes de uso de força letal em comparação com a América Latina, e os objetivos por trás da adoção das câmeras refletem esse contexto", explicou Beatrice Rossano, doutoranda no King's College Transnational Law Institute, que estudou a implementação das câmeras na PM de São Paulo. Ela assina um artigo sobre o tema com o pesquisador Vinicius de Carvalho, criador do Observatório da Democracia na América Latina (KODLA, na sigla em inglês).

Nos EUA, as câmeras corporais começaram a ser testadas em 2010 pela necessidade de conter excessos e reduzir denúncias de abusos policiais. Na prática, a própria polícia controla as filmagens, que não são divulgadas com frequência, segundo uma reportagem da ProPública. Um levantamento do mês de junho de 2022 mostra que, de 79 ocorrências policiais com morte, as imagens foram divulgadas em apenas 33 casos.

Câmeras corporais foram fundamentais para a condenação de policiais do caso George Floyd. As imagens mostram o momento em que Derek Chauvin pressiona o pescoço de Floyd com o joelho por nove minutos. A vítima repetiu mais de 20 vezes a frase "Não consigo respirar". O caso aconteceu em Minneapolis em 2020 e desencadeou uma onda de protestos e discussões sobre o uso de força, letalidade policial e racismo.

O Japão é um dos países que ainda discute o uso das câmeras corporais para a polícia. O assunto voltou a ser discutido em 2022 após um atentado a tiros que matou o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe em um evento de campanha na rua. A Agência Nacional de Polícia anunciou que agentes que trabalham nas ruas participarão de um teste com câmeras em 2025.

Pesquisas mostram resultados promissores no Brasil

Pesquisa diz que o uso de câmeras corporais na PM de São Paulo reduziu a letalidade policial. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os batalhões que incorporaram o uso de câmeras tiveram redução de 76,2% na letalidade de PMs em serviço entre 2019 e 2022, enquanto nos demais batalhões a queda foi de 33,3%. O número de adolescentes mortos em intervenções de PMs em serviço caiu 66,7%, passando de 102 vítimas em 2019 para 34 em 2022.