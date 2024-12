Defensora cita enfraquecimento de controle da polícia na gestão Tarcísio

A gestão do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) enfraqueceu os mecanismos de controle e fiscalização da polícia, em São Paulo, opinou a defensora pública Fernanda Balera no UOL News, do Canal UOL, nesta segunda-feira (9).

Acho que, desde o início do atual governo no estado de São Paulo, a gente via com muita preocupação o que iria acontecer em relação à segurança pública e à letalidade policial. Houve ali, já na campanha eleitoral, uma sinalização de que seria encerrado o programa de câmeras corporais. E quando tiveram as operações policiais, na Baixada Santista, no ano passado, fica evidente que a letalidade policial vinha vindo em uma crescente.