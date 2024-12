Polícia mira traficantes do CV em ação contra roubo de carros na Maré

Investigação aponta que quadrilha agia a mando do traficante Edgar Alves Andrade, conhecido como Doca. Após receber as ordens, os integrantes da facção que atuam na Maré "montavam todo o apoio logístico" para os roubos em diversos bairros do Rio e da região metropolitana.

Veículos roubados eram clonados para revenda, trocados por armas e drogas ou usados para deslocamento e prática de outros crimes. Em alguns casos, o carro era desmanchado para que os criminosos pudessem revender as peças. A quadrilha também sequestrava motoristas para fazer transferências via Pix.

Três suspeitos foram presos e duas pessoas morreram "em confronto", afirmou a PM, que também participa da operação, com agentes nas comunidades da Vila do João, Timbau, Vila Pinheiros e Baixa do Sapateiro. A polícia ainda procura por Alvarenga e Motoboy, os principais alvos da operação de hoje. Também foram recuperados dezenas de veículos e apreendidos três fuzis, uma pistola e uma granada.