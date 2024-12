PM pisa na cabeça de motorista durante abordagem em SP

Motorista foi perseguido após desobedecer ordem de parada, segundo a Secretaria da Segurança Pública paulista. Em nota, a SSP informou que "os policiais faziam patrulhamento na zona sul, quando um veículo teria avançado o sinal vermelho e desobedeceu a ordem de parada".

Homem teria resistido à abordagem e agredido os agentes, afirma o órgão. "De acordo com o boletim de ocorrência, quando o condutor parou e saiu do veículo, ele resistiu à abordagem, mordendo e agredindo os policiais. Ao ser colocado na viatura, também proferiu ofensas racistas ao agente", seguiu a secretaria.

Teste de bafômetro confirmou que motorista teria consumido bebida alcoólica, ainda segundo a SSP. Ele então foi detido e levado à delegacia pelos policiais, que não tiverem a identidade divulgada pela pasta.

Condutor foi indiciado e encaminhado ao hospital. "O delegado de plantão determinou que o indiciado fosse levado ao pronto-socorro para atendimento e ao IML para exames", seguiu a secretaria.

Caso é investigado pelo 98º Distrito Policial. Questionada sobre as providências tomadas em relação ao caso e atual situação do motorista e dos policiais envolvidos na abordagem, a SSP informou apenas que "a Polícia Militar analisa as imagens e apura todas as circunstâncias da abordagem".