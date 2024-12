Dona fecha pet shop onde cadela morreu enforcada: 'Sei da minha culpa'

Eu sinto muito pelo ocorrido e mais uma vez deixo claro que eu sei a culpa e a responsabilidade que carrego como dona e proprietária do local, já ofereci e agora ofereço em público o meu apoio à família. Sei que nada que eu possa falar aqui vai trazê-la de volta, mas o que eu puder fazer para amenizar essa dor eu farei

Proprietária do My Pet, Mayara Braga

Prima de tutora divulgou vídeo no dia da morte de Haxa, no qual denuncia descaso do estabelecimento. Na gravação, compartilhada por Angelica, a familiar aparece entrando no pet shop e questionando um atendente: "Como é que vocês ainda estão funcionando depois de um animal ter morrido por descuido de vocês?", ao que ele responde: "foi um acidente" (...) acontece".

Hoje minha prima deixou sua cadelinha para banho, saíram para almoçar e deixaram o animal preso no balcão. Quando o filho dela foi buscar o animal, ele estava simplesmente estrangulado sem ninguém no pet shop. (...) Agora, meu sobrinho está a base de sedativo, abalado pela cena que viu

Prima de tutora que denunciou morte de cadela, em publicação no Instagram

"Deixei ela lá para morrer", escreveu tutora na mesma postagem. "Para eles, isso 'acontece'. E para nós?! Fica como a dor de saber que ela estava totalmente saudável e deixei ela lá só para morrer?", lamentou Angelica.

Dona e veterinária afirmou que precisou se ausentar do atendimento no pet shop para cuidar da filha recém-nascida. "[Haxa] era minha cliente desde 2021, são três anos de muita troca, cuidado e carinho. Eu sempre fiquei presente e à frente no atendimento (...), mas me ausentei no nascimento dos meus dois filhos e, por isso, eu não estava presente recentemente e ainda não consigo estar. Minha bebê tem somente um mês de vida, os dois precisam e dependem de mim agora e eu também preciso ficar com eles", escreveu Mayara na mesma publicação em que divulgou o fechamento temporário estabelecimento.

"Até logo", escreveu Mayara no fim do comunicado. "Quero agradecer aos meus clientes, amigos e parceiros que me apoiaram e querem que eu volte aos serviços. Infelizmente, vou decepcionar vocês porque não consigo voltar agora, mas deixo um até logo porque só Deus sabe o que me reserva no futuro. Ele sabe do meu coração e da minha doação para minha profissão como veterinária."