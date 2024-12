Justiça nega soltura de PM que matou jovem negro pelas costas no Oxxo em SP

A defesa do policial também pediu que o processo corresse em segredo de justiça. A solicitação também foi negada pela juíza: '' Não há fundamento que justifique qualquer exceção ao princípio da publicidade dos atos processuais, tão caro à nossa democracia.''

A reportagem tenta localizar a defesa do agente para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o caso

Gabriel Renan da Silva Soares, de 26 anos, foi morto após furtar itens de limpeza no Oxxo da avenida Cupecê, no Jardim Prudência, zona sul de São Paulo, no dia 3 de novembro. Um vídeo compartilhado pelo tio do jovem, o rapper Eduardo Taddeo, mostra o rapaz caindo no chão, na porta do estabelecimento, após escorregar. Vinicius, que estava de folga e no caixa do local, percebe que Gabriel se levanta e tenta pegar os itens furtados e o atinge nas costas diversas vezes.

Em nota após o crime, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo informou que o caso era investigado pelo DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa). Também ponderou que exames periciais foram solicitados e que outras diligências estavam sendo realizadas para esclarecer os fatos.