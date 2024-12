Citados por Tarcísio, números mostram PM mais violenta, não mais eficaz

Os registros de estupro também aumentaram, segundo a SSP. Foram 12.319, frente aos 12.079 registrados no ano passado, representando um aumento pelo terceiro ano seguido, levando em consideração que no ano de 2022 foram registrados 11.140 estupros.

Casos de lesão corporal seguida de morte também aumentaram, passando de 84 ocorrências em 2022 para 103 em 2024. Tentativas de homicídio passaram de 2.873 casos em 2022, 2.952 em 2023 e 2897 em 2024.

O governador Tarcísio de Freitas e o secretário Guilherme Derrite têm defendido as ações da pasta, argumentando uma forte queda nos indicadores de mortes, por exemplo. Contudo, o clima de instabilidade e insegurança na Polícia Militar já afeta a gestão.

Entre os anos de 2022 e 2024, a letalidade policial em São Paulo registrou um salto. De acordo com os dados da SSP, as mortes em ações policiais aumentaram de 331 em 2022 para 676 em 2024, o que representa um crescimento de mais de 100%.

. Em um período de um mês, pelo menos quatro episódios envolvendo violência policial ganharam o noticiário nacional, ilustrando os dados apresentados pela SSP. Em 5 de novembro, o pequeno Ryan da Silva Andrade, de 4 anos, foi morto com um tiro durante um confronto policial em uma comunidade de Santos. Dois dias antes, no dia 3, Gabriel Renan da Silva Soares, um homem negro de 26 anos, foi alvejado com 12 tiros após tentar furtar sabão em um mercado. Dias depois, em 20 de novembro, o estudante de medicina Marco Aurélio Cardenas, 22, foi morto com um tiro de um policial em um hotel na zona sul de São Paulo. Por fim, no dia 1º de dezembro, um policial foi flagrado jogando um homem de cima de uma ponte na periferia de São Paulo.

Associar a queda de homicídios ao aumento da letalidade policial seria uma falsa premissa, de acordo com especialistas. Para Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, advogado criminalista e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, a polícia tem matado mais, mas sido menos eficiente. Mariz narra que a segurança pública tem sido baseada muito mais na repressão a partir da violência, do que por meio de inteligência e atividades de estratégia. De acordo com o Instituto Sou da Paz, houve queda no número de homicídios solucionados, por exemplo, demonstrando a tendência os homicídios resolvidos representavam 47% em 2023, indo para 40% em 2024.