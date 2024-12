PM mata jovem negro na frente da mãe em São Vicente

Imagens mostram quando um PM sai da casa armado com um fuzil. O militar faz gesto para que Rosemeire entre na casa de um vizinho e, instantes depois, tiros são disparados.

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que o caso é investigado. Conforme a SSP, o jovem teria morrido durante "um patrulhamento seguido de troca de tiros com homens que abandonaram uma sacola com drogas durante a perseguição".

SSP-SP também afirmou que as imagens feitas por moradores "serão analisadas". "Foram apreendidas uma arma e porções de drogas com o rapaz que fugiu para um imóvel. As armas dos policiais também foram apreendidas para a perícia", completou.

Ouvidor da polícia do estado de São Paulo, Claudinho Silva disse que "providências foram tomadas". O UOL entrou em contato com Silva para pedir mais detalhes e aguarda retorno.

Moradores relataram que os policiais entraram na comunidade aos gritos de "Derrite", em referência ao secretário de Segurança Pública do estado, Guilherme Derrite, segundo o co-fundador da Uneafro Brasil, Douglas Belchior. "A polícia de São Paulo está sem freio, descontrolada, com autorização e estímulo de seus comandantes para matar", disse o ativista em postagem no Instagram. A SSP-SP não se manifestou sobre os relatos dos moradores.

Violência policial

Diversos casos de violência policial em São Paulo dominaram a imprensa nos últimos dias. No domingo (1º), um PM jogou um homem de uma ponte na zona sul da capital paulista durante abordagem. O agente foi preso na manhã desta quinta e será expulso da corporação.