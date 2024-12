Três mulheres são baleadas no RJ em menos de 24 horas; duas morreram

Três mulheres foram baleadas nas regiões de dois complexos de favelas do Rio de Janeiro entre a manhã de segunda (9) e a manhã de terça-feira (10). Duas morreram. A terceira tem o estado de saúde estável.

O que aconteceu

Amigas foram baleadas na Maré, zona norte do Rio, em meio a confronto. Alessa Brasil Vitorino, 30, levava a amiga Evelin Tayna Roqui Santos, 20, na garupa de uma moto, na Vila do João, no Complexo da Maré, zona norte do Rio, quando ambas foram atingidas por disparos durante um tiroteio entre policiais civis e traficantes.

Atingida enquanto dirigia, Alessa foi baleada nas costas. Ela foi socorrida por dois homens desconhecidos em uma outra moto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de chegar à emergência da UPA da Vila do João.