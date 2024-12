Vice-presidente da Mancha Verde vai se entregar à polícia, afirma defesa

O vice-presidente da torcida organizada Mancha Verde, Felipe Mattos, vai se entregar à Polícia Civil ainda esta semana, segundo a defesa dele. Fezinho, como também é conhecido, é suspeito de participar da emboscada a um ônibus de torcedores do Cruzeiro, em outubro, que resultou na morte de um homem e deixou 17 pessoas feridas.

O que aconteceu

Felipe Mattos foi visto nas imediações do crime. Câmeras de segurança de um estacionamento próximo ao trecho da Rodovia Fernão Dias, em Mairiporã (SP), onde ocorreu o crime, registraram o vice-presidente da Mancha no local poucas horas antes do ocorrido. Ele estava vestido com uma roupa de estampa camuflada.

A Polícia diz que Fezinho é "um dos líderes do planejamento da ação delituosa". Como mostrou o UOL, o relatório da investigação diz que ele "demonstra um grau de periculosidade" e que é uma "liderança em constante crescimento" em ações "criminosas em que a torcida está envolvida".