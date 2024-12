Filho de militar morta em hospital desabafa: 'Quantos mais têm que morrer?'

Além de Carlos Eduardo, Gisele também era mãe de Daniel Mello, o mais novo. A militar morreu na terça-feira (10), dia em que seu caçula fez aniversário de 22 anos. O jovem lamentou a triste coincidência em postagem nas redes sociais e disse estar com o "coração partido".

Entenda o caso

Gisele era capitão de Mar e Guerra e médica da Marinha. Ela foi baleada na cabeça no momento em que participava de uma cerimônia no pátio do Hospital Naval Marcílio Dias, na manhã de ontem. A militar chegou a ser internada no centro cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo o Portal da Transparência, ela estava na Marinha desde fevereiro de 1995 e participou de uma missão na Suíça em setembro de 2023.

Ela era médica geriatra e também atuava como superintendente do hospital naval. Em seu currículo no site Escavador, é dito que Gisele se graduou em Medicina pela Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro), em 1993. De 2015 a 2018, ela fez parte da comissão de ética médica do Hospital Naval Marcílio Dias.

A Marinha do Brasil publicou nota lamenta a morte de Gisele. Ela era Capitã de Mar e Guerra média. "A Marinha se solidariza com familiares e amigos e informa que está prestando todo o apoio nesse momento de grande dor e tristeza Marinha", diz a nota