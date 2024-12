Pularam de lancha para escapar de navio: os detalhes do resgate em Santos

Colegas verificaram que não havia combustível [na lancha], então rebocaram até o posto de combustível da Marina Astúrias. Elas disseram que pularam na água mesmo sem coletes salva-vidas, porque se apavoraram ao ver navio se aproximando.

Vinícius de Mello Batalha

Sequência de falhas

Batalha apontou falhas cometidas pela mulher de 50 anos, que pilotava a lancha. Ele diz ter estranhado a falta de comunicação pelo rádio após a lancha "perder motor". Ela tampouco realizou os gestos específicos que sinalizam socorro em comunicação náutica e também não gritou por socorro para os passageiros da balsa que passava por perto.

Os práticos alertam que nem sempre as embarcações pequenas seguem a regra de tráfego. Perto da balsa e até a saída do canal, próximo à Fortaleza da Barra, ficam muitas embarcações que deveriam navegar pela margem, deixando o canal livre para quem precisa de profundidade. "Felizmente, nada de mais grave ocorreu e mais uma vez a praticagem pôde auxiliar no salvamento de pessoas no mar", comentou o presidente da praticagem, Fabio Mello Fontes.

Pulando na água

José Carlos de Lima, 58, marítimo há 17 anos, conta que estava na lancha da praticagem quando foi acionado via rádio para a emergência. A mensagem foi enviada por Batalha, que manobrava o navio no momento do incidente. "A filha, que pilotava a lancha, relatou que iria sair da Marina Astúrias para abastecer no Iate Club, mas no meio do percurso a lancha parou de funcionar", contou. O procedimento foi tirar a embarcação do meio do canal, puxando a lancha delas com a corda amarrada na da praticagem.