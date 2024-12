Mãe de jovem morto pela PM diz que não houve confronto: 'Foi um inferno'

Vinícius Fidelis, 24, foi morto a tiros dentro de uma casa na comunidade. Vídeo gravado por moradores e divulgado nas redes sociais mostra a mãe do jovem do lado de fora da residência pedindo para que os agentes a deixem entrar.

"Pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Eu sou a mãe dele! Vocês estão matando meu filho, gente, deixa eu entrar", é possível ouvir a mulher dizer.

Imagens mostram quando um PM sai da casa armado com um fuzil. O militar faz gesto para que Rosemeire entre na casa de um vizinho e, instantes depois, tiros são disparados.

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que o caso é investigado. Conforme a SSP, o jovem teria morrido durante "um patrulhamento seguido de troca de tiros com homens que abandonaram uma sacola com drogas durante a perseguição".

SSP-SP também afirmou que as imagens feitas por moradores "serão analisadas". "Foram apreendidas uma arma e porções de drogas com o rapaz que fugiu para um imóvel. As armas dos policiais também foram apreendidas para a perícia", completou.

Ouvidor da polícia do estado de São Paulo, Claudinho Silva disse que "providências foram tomadas". O UOL entrou em contato com Silva para pedir mais detalhes e aguarda retorno.