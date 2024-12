Médica atingida por tiro em hospital morreu no dia do aniversário do filho

A médica Gisele Mendes de Souza, atingida por um tiro dentro do trabalho, no Hospital Naval Marcílio Dias, morreu no dia do aniversário do filho mais novo.

O que aconteceu

"De coração partido, mas com fé que Deus sabe de tudo", disse o filho de Gisele, Daniel Mello, em publicação nas redes sociais. Ele completaria 22 anos na terça-feira (10). Ele também compartilhou a nota de pesar da Marinha sobre a morte da médica.

Gisele tinha dois filhos. O mais velho, Carlos Eduardo, 30, trabalha para a deputada Monica Cunha (PSOL), que lamentou a morte da médica no dia do aniversário do irmão do assessor. "O jovem perdeu a mãe no dia do seu aniversário. Os dados não contabilizam essa dor", afirmou.