Calor e chuva: veja como fica o tempo ao longo da semana no Brasil

As chuvas que atingem boa parte do país devem continuar caindo nos próximos dias, de acordo com previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que emitiu alerta de perigo para parte do Sudeste.

Confira abaixo a previsão para a semana e como deve ficar a temperatura nas cinco regiões brasileiras.

Sudeste

O Sudeste terá chuva generalizada nos próximos dias. As capitais Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo terão chuvas diárias e registrarão mínimas, em média, de 17°C. Apesar das chuvas, as temperaturas devem ficar próximas aos 30°C nestas cidades. No Rio de Janeiro, a máxima pode chegar a 34°C no sábado.