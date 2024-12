Casais descobrem três anos depois do parto que bebês foram trocados

As famílias de dois bebês que nasceram no mesmo dia em um hospital particular de Inhumas (GO) procuraram a polícia após desconfiarem que seus filhos foram trocados na maternidade.

O que aconteceu

Os dois bebês nasceram em 15 de outubro de 2021 no Hospital da Mulher de Inhumas. As famílias chegaram a se conhecer na maternidade, mas a descoberta sobre a troca só aconteceu em outubro de 2024, quando as crianças já tinham completado três anos.

Teste de DNA em uma das crianças foi o que iniciou a desconfiança. Yasmin da Silva contou a jornalistas do lado de fora da delegacia que o ex-marido pediu um teste de DNA após a separação. Mãe, pai e bebê fizeram o exame e o resultado mostrou que nenhum dos três tinha laços sanguíneos.