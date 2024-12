Tiro que matou médica da Marinha atravessou janela antes de atingi-la no RJ

O tiro que matou uma médica dentro do Hospital Naval Marcílio Dias, na zona norte do Rio, atravessou uma janela antes de atingi-la.

O que aconteceu

Imagens obtidas pela TV Globo mostram a marca de tiro na janela do segundo andar do prédio. A capitã de Mar e Guerra e médica geriatra Gisele Mendes de Souza e Mello participava de um evento no auditório quando foi atingida na cabeça.

Ela foi socorrida e operada, mas não resistiu aos ferimentos. Ela morreu ainda na terça-feira (10), horas após o disparo.