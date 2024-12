Acidente durante passagem do tatuzão abre cratera em obra de metrô em SP

O prazo aparece em um relatório de administração publicado em março pela concessionária Linha Uni, responsável pela gestão e obra do projeto. Caso todo o prazo seja usado, a linha, que ligará a zona norte à região central, será entregue somente em 2028.

Lançada em 2008 pelo então governador de São Paulo José Serra (PSDB), a linha 6-laranja do metrô deveria ter sido inaugurada em 2012 — essa era a previsão para a entrega do maior trecho, da Freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo, até a estação São Joaquim, no centro.

As obras começaram com atraso em 2015. No ano seguinte, o Move São Paulo alegou não ter dinheiro e nem linha de crédito e abandonou o projeto. A obra ficou parada por cinco anos no total e foi retomada no fim de 2020.

Ao todo, estão previstas 15 estações —desde a região da Brasilândia até o centro da capital paulista, na ligação com a linha 1-Azul. Com ônibus, esse percurso dura entre uma hora e meia e duas horas. Com o metrô, a estimativa é que os passageiros gastem 23 minutos.

Histórico de crateras

Em fevereiro de 2022, um desmoronamento nas obras da linha 6-laranja interditou um trecho da Marginal do Tietê. Imagens aéreas mostraram uma cratera que se formou na lateral da pista, com pedaços de asfalto cedendo. Uma caixa d'água acabou sendo engolida.