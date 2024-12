Treta entre cunhados e unfollow: entenda a briga na família Valadão

André rompeu com as irmãs Ana Paula Valadão e Mariana Valadão, que apoiaram Felippe. A discordância começou com questões administrativas e chegou ao nível pessoal.

Farpas online

Uma das irmãs fez declarações públicas ironizando a "carteirinha da igreja". Durante um culto, Ana Paula fez críticas consideradas como indiretas ao irmão. Entre as falas, ela disse: "O que faz eu e você entrarmos no céu não é 'carteirinha' da Lagoinha". O streaming do culto foi interrompido, e a pastora foi retirada do perfil oficial da igreja no Instagram.

O mal-estar escalou para uma enquete nas redes sociais com possível indireta para o irmão. No sábado (7), Ana Paula fez uma enquete em seu Instagram que fez aumentar as especulações sobre o desentendimento familiar. Na postagem, ela perguntava: "irmão dissimulado ou desbocado?".

Gustavo Bessa, marido de Ana Paula, também se manifestou nas redes, chamando a situação de "vergonha". "Paulo [o apóstolo] diz que um irmão indo contra o outro é algo vergonhoso para nós. Precisamos olhar para isso com maturidade e à luz da Bíblia", comentou em suas redes sociais.

Seguidores criticaram a atitude nas redes. Pessoas nas redes sociais comentaram sobre o comportamento dos irmãos. Entre os comentários estava: "Quando o poder vale mais que o Evangelho..."