Falha na Linha 3-Vermelha faz metrô operar em via única sentido ZL em SP

Uma falha na Linha 3-Vermelha do metrô de São Paulo provocou atrasos na circulação dos trens e provocou aglomerações nas estações.

O que aconteceu

Metrô opera com velocidade reduzida e maior tempo de espera desde a manhã de hoje. A falha foi provocada em um equipamento de via na região da estação Corinthians-Itaquera, na zona leste da capital, por volta das 9h40. As informações foram repassadas pelo Metrô de São Paulo.

Circulação em via única em parte do trecho percorrido pela Linha 3-Vermelha. Os trens circulavam em carrossel entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Patriarca-Vila Ré, mas em via única entre as estações Patriarca-Vila Ré até Corinthians-Itaquera.