Máfia italiana na Paraíba: quem é e o que se sabe sobre grupo criminoso

Estratégias da máfia e operação da PF

A escolha da capital paraibana como base operativa se deve, segundo a PF, por ser considerada uma cidade pacata, longe dos maiores centros urbanos do país. Para não serem flagrados, eles usavam aplicativos de mensagens de celulares criptografados, ou seja, que não podem ser grampeados.

Na terça-feira (10), a PF realizou a operação Conexão Paraíba para cumprir oito mandados de prisão preventiva no Brasil e no exterior (até agora seis foram presos) que atuavam no grupo, que é originário da região da Calábria italiana e tem ramificações em vários países.

Segundo a PF, o grupo organizava tudo em João Pessoa por celular, onde faziam toda a logística. Muitas vezes a droga saía de outros países do continente americano —que é o principal fornecedor de cocaína para a Europa. Entre o material enviado, a PF chegou a perceber que eles chegavam a mandar cargas avaliadas em 10 milhões de euros (mais de R$ 63 milhões) em contêineres.

Operação Eureka e prisões internacionais. Em maio de 2023, uma operação coordenada por dez países prendeu 132 integrantes da 'NDrangheta, incluindo membros no Brasil. Essa investigação revelou esquemas de lavagem de dinheiro, corrupção e tráfico de drogas envolvendo grandes quantias de dinheiro.

Rocco Morabito, o "rei da cocaína de Milão". Capturado em João Pessoa em 2021, Morabito é um dos principais nomes da 'NDrangheta. Ele organizava carregamentos de cocaína para a Europa e mantinha laços com o PCC. Após sua prisão, foi extraditado para a Itália em 2022. Antes, em 2007 Morabito foi preso no Uruguai, mas fugiu em 2009. Desde 2019, suspeita-se que ele estava escondido no Brasil, passando por São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraíba.