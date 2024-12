Morador agride zelador de condomínio após discussão por câmera em MT; veja

Morador leva a mão a região da cintura onde supostamente teria uma arma de fogo. Na gravação, é possível ouvir o empresário falar em tom ameaçador para a vítima ao afirmar que, caso apague as imagens do sistema de monitoramento interno do edifício, ele estará "dando a vida por nada".

Polícia foi acionada. De acordo com o boletim de ocorrência, as agressões ocorreram após o suspeito solicitar imagens das câmeras de segurança do corredor do bloco onde mora por desconfiar que havia pessoas tentando entrar no seu apartamento.

Zelador informou que há um procedimento interno do condomínio para liberar as imagens, fato que desagradou o empresário. Ainda segundo o BO, o agressor alega que o zelador iria apagar as imagens, por isso ele fala no vídeo que se as imagens fossem deletadas, a vítima daria "sua vida por nada".

Condomínio nega que pessoas tenham tentado entrar no apartamento do empresário. Em comunicado, o síndico do local disse que as acusações feitas pelo morador "são completamente infundadas e levianas". "Repudio veementemente este tipo de comportamento violento e as falsas alegações contra nossa administração. A segurança e integridade de nossos funcionários é prioridade absoluta. Estamos tomando todas as medidas legais e administrativas cabíveis em relação a este incidente", diz o texto.

Caso é investigado pela 3º Delegacia de Polícia Civil de Cuiabá como ameaça e lesão corporal. A PCMT não respondeu se o empresário foi preso. O UOL não conseguiu localizar a defesa do empresário. O espaço segue aberto para manifestação.