PM envolvido na morte de Ryan, 4, foi denunciado por tortura em 2013

Além de Ryan, Gregory Ribeiro Vasconcelos, 17, também foi morto na ação do Morro de São Bento. Laudo do IML (Instituto Médico Legal) apontou que o adolescente foi baleado pelo menos sete vezes, sendo quatro delas pelas costas. Um outro jovem, de 15 anos, que estava com Gregory, também foi baleado.

Na delegacia de Santos, os PMs Clovis e Michel fizeram uso de uma prerrogativa do Código de Processo Penal para "se manifestar posteriormente com relação aos fatos ocorridos nesta ocasião". A reportagem pediu entrevistas aos policiais por meio da assessoria de imprensa da SSP, mas o pedido não foi atendido.

Lesão corporal e abuso de autoridade

Na tarde de 31 de julho de 2013, o auxiliar de limpeza Ricardo Ferreira Gama, 30, que trabalhava no campus da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), em Santos, foi agredido por policiais militares porque quis observar os PMs vasculhando uma casa ao lado da faculdade.

Uma testemunha, ouvida em juízo sob proteção, afirmou que Gama estava em horário de almoço, encostado em um muro, fumando um cigarro, quando os PMs o abordaram, o empurraram para dentro da casa e começaram a agredi-lo.

Depois do trabalho, o auxiliar de limpeza foi até o 4º DP (Distrito Policial) de Santos para registrar um boletim de ocorrência contra os policiais, sem saber identificá-los. Uma aluna da Unifesp corroborou a denúncia, informando ter presenciado as agressões.