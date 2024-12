Guru de comunidade Osho é investigado por tortura, violência e fraude no RS

Pessoas buscavam comunidade em busca de "terapias alternativas", que incluíam "sexo livre". Em nota divulgada pela Polícia Civil, a delegada afirma que "durante a investigação, várias vítimas foram ouvidas e relataram que procuravam a comunidade com o intuito de realizar as imersões e terapias bioenergéticas alternativas, meditações e outros rituais como a prática de sexo livre como processo terapêutico". O órgão divulgou ainda que "houve denúncias de que crianças eram expostas às práticas do local".

Ex-moradores relataram abusos físicos, psicológicos e patrimoniais. "As vítimas ouvidas até o momento narraram que sofriam tortura psicológica, violência física e patrimonial, além de crimes financeiros, sempre coagidas pelo líder e alguns outros integrantes da seita que realizavam os tratamentos alternativos no local", segue a PC-RS em nota.

Comunidade foi criada nos anos 90 por discípulos de Osho, controverso líder espiritual indiano apelidado de "guru do sexo". A Osho Rachana adotou o mesmo modelo das comunidades de seu mestre, com meditações e premissas de amor livre, como mostrou a premiada série documental "Wild Wild Country".

"Pacotes de imersão" custavam entre R$ 8 mil e R$ 12 mil, segundo os investigadores. Além disso, "após decidirem morar no local, os membros pagavam uma mensalidade e participavam de outras diversas atividades, como a venda de pães, agendas e cadernos", informa a delegada do caso. "Todas as atividades eram coordenadas pelo líder, com o pretexto de que seriam revertidas em prol da comunidade; no entanto, isso não ocorreu", completa.

Investigações apontam que líder desviava grandes quantidades de dinheiro dos membros da comunidade para viagens de luxo e apostas online. A estimativa da PC-RS é que o "líder espiritual" tenha obtido e desviado mais de R$ 20 milhões para proveito próprio. "Os integrantes estão com um prejuízo superior a R$ 4 milhões, em razão das dívidas contraídas após a pandemia", informa a PC-RS.