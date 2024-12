Tatuzão que abriu nova cratera tem 2.000 toneladas e é 'abandonado' no fim

Uma cratera se abriu nesta quinta-feira (12) após um deslizamento de terra em uma obra da linha laranja do metrô, no bairro Bela Vista, em São Paulo. A Concessionária Linha Uni informou que o acidente ocorreu durante a passagem do ''tatuzão'' no poço VSE Almirante Marques, com um "solapamento parcial do solo", dentro do canteiro de obras.

O tatuzão é uma máquina para escavação de túneis circulares criada em 1825 pelo francês Marc Brunel, que construiu um túnel sob o rio Tâmisa, na Inglaterra.