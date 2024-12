Cão rottweiler escapa de coleira e ataca adolescente na rua em SP

Um cão da raça rottweiler atacou uma adolescente de 17 anos no meio de uma calçada pública em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, na quinta-feira (12).

O que aconteceu

Rottweiler estava preso a uma coleira ao lado de sua tutora, mas conseguiu se desprender e atacou a jovem. O caso ocorreu na Avenida Dr. Marco Antonio Macário dos Santos, no bairro Parque dos Servidores.

Uma mulher que trabalha em um comércio em frente ao local do ataque tentou intervir para ajudar a jovem. No entanto, ela cai no chão e também é atacada pelo animal.