Exame de DNA confirma que bebês foram trocados após o parto em Goiás

Um exame de DNA cruzado confirmou que dois bebês foram trocados dentro do Hospital da Mulher de Inhumas, em Goiás.

O que aconteceu

Resultado foi recebido pelas famílias nesta sexta-feira (13). A informação foi confirmada pelo advogado Kuniyoshi Watanabe, em nota enviada ao UOL.

Guilherme de Souza e Isamara Mendanha têm parentesco com a criança que Yasmin Silva e Cláudio Alves levaram para casa em outubro de 2021. Yasmin e Claudio, por sua vez, têm parentesco direto com o menino levado por Guilherme e Isamara para casa. As duas crianças nasceram no mesmo dia em um hospital particular do município.