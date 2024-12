Ex-secretário argentino baleado no RJ é empresário influente de turismo

Entenda o caso

O argentino foi atingido com pelo menos dois tiros, sendo um na cabeça e outro no tórax. O ex-secretário foi internado no Hospital Municipal Souza Aguiar e seu estado de saúde é considerado "gravíssimo", conforme disse ao UOL a Secretaria Municipal de Saúde do Rio.

Burlon entrou por engano em uma favela no Morro dos Prazeres. Ele estava em um carro acompanhado da família a caminho do Cristo Redentor quando o GPS o teria direcionado para uma área dominada por traficantes do Comando Vermelho. Não foi informado se os familiares foram atingidos.

Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Conforme a PMERJ, Burlon "foi surpreendido por disparos efetuados por criminosos armados ao entrar por engano em uma das localidades do Rio Comprido". A polícia disse ter reforçado a segurança na região.

O argentino recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros. Em seguida, ele foi levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, onde ainda está internado.

Perícia foi feita no local, mas até o momento ninguém foi preso. Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro falou que o caso é acompanhado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, que já ouviu familiares da vítima. "Diligências estão em andamento para apurar a autoria do disparo e esclarecer todos os fatos.''