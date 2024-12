Maragogi: veja vídeos do naufrágio de catamarã que deixou ao menos um morto

Um catamarã naufragou na praia de Barra Grande, em Maragogi (AL), nesta sexta-feira (13), deixando ao menos uma pessoa morta e outra encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento.

A embarcação afundou enquanto transportava 47 pessoas em um passeio turístico pelas piscinas naturais, segundo o Corpo de Bombeiros. Detalhes sobre a vítima ainda não foram divulgados.

Um dos vídeos mostra apenas o topo da embarcação, que já está quase toda afundada. Outros já mostram o resgate de pessoas que estavam no catamarã, a maioria com coletes salva-vidas, e receberam ajuda de diversos barcos que estavam no mar.