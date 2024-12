Diretores de penitenciária onde 16 fugiram na Bahia são afastados

O que aconteceu

No vídeo, feito de madrugada, José Carlos Souto de Castro Filho afirma que, assim que foi informado da fuga, determinou instauração de sindicância para apurar o que aconteceu. Ele estava em Brasília e foi para Eunápolis, a 522 km de Salvador, acompanhar a situação de perto. A equipe nomeada para a apuração tem pelo menos 30 dias para apresentar um relatório.

"Determinei a intervenção imediata na unidade prisional e, para termos uma imparcialidade no restabelecimento dos procedimentos operacionais, afastei a diretora, o diretor-adjunto e o coordenador de segurança da unidade", disse. A decisão foi divulgada no Diário Oficial (DO) do Estado neste sábado (14).

O interventor da unidade é o policial penal José Magno Alves Pinto. Os outros dois integrantes da diretoria provisória não tiveram os nomes divulgados na portaria. Os nomes dos servidores também não foram publicados, apenas o número de matrícula.

Homens armados invadiram a prisão por volta das 23h de quinta-feira. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, ocorreu "troca intensa de tiros" e a polícia foi chamada, mas não chegou a tempo.

Os 16 fugitivos estavam em duas celas diferentes, abertas pelos homens armados. A Seap não informou se algum agente penal ficou ferido na ofensiva. Também não há dados sobre quantas pessoas teriam invadido o local. Ninguém foi recapturado até o momento.