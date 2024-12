Criança cai de bicicleta e fica com roda presa no crânio em MG; vídeo

Um menino de 9 anos caiu de bicicleta e ficou com uma das rodas presa no crânio em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

O que aconteceu

Imagens de câmeras de segurança registraram o acidente. A criança está pedalando no meio da rua quando se desequilibra. Ela cai no chão e a roda da bicicleta atinge a cabeça.

Parafuso da roda entrou cerca de 1,8 cm no crânio do menino, segundo o Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu na quinta-feira (12), no bairro Nossa Senhora da Abadia.