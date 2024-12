Entre acordos e piadas, vendedores de cemitérios admitem fraude em vendas

"Morte foi transformada em negócio", diz dirigente do Sindsep. "Com o processo de concessão, as agências funerárias se tornaram lojas que vendem produtos para a morte", afirma João Batista Gomes, secretário de assuntos jurídicos do sindicato.

O vendedor não está preocupado em atender a população, ele precisa vender, e isso é, a todo momento, incentivado por seus gerentes e coordenadores. (...) Chegaram a um nível de fazer piadinha com as vendas a pessoas em luto" João Batista, dirigente do Sindsep

O que diz a Prefeitura de São Paulo

Gestão municipal não se posicionou diretamente sobre práticas das empresas e enalteceu privatizações. Procurada pelo UOL com pedido de posicionamento sobre os registros obtidos pela reportagem, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura afirmou, em nota, que a concessão dos serviços funerários "proporcionou avanços para a melhora da qualidade do atendimento à população, como valor 25% mais baixo no funeral social, garantia de enterros gratuitos para cerca de 7 mil famílias por ano, início da revitalização de áreas comuns dos cemitérios e aumento das agências funerárias de 13 para 42".

Prefeitura diz que "cabe às concessionárias cumprir o acordo assumido em contrato e garantir direitos e acesso a um serviço de qualidade à população". Nota enviada ao UOL afirma que "à Prefeitura de São Paulo compete a fiscalização e, mediante comprovação de desvios, medidas de correção são aplicadas". A gestão municipal informou ainda que "desde 2023, a SP Regula [agência reguladora dos serviços funerários] registrou 149 autos de infração e aplicou 38 multas".

*Nome alterado pela reportagem para preservar identidade da funcionária citada.