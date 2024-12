SC: Bebê é encontrado com vida uma hora depois de barco em que estava virar

Uma bebê de oito meses foi encontrada afogada, mas ainda viva, na tarde deste domingo (15) após uma embarcação em que estava com outras 14 pessoas virar em São Francisco do Sul (SC).

O que aconteceu

A embarcação catamarã virou com 14 passageiros e um tripulante —todos foram resgatados. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a embarcação virou na manhã deste domingo durante uma tempestade na região. O caso aconteceu na praia do Capri, em São Francisco do Sul, no litoral norte catarinense.

A criança foi encontrada uma hora após o ocorrido, conforme os Bombeiros. Segundo o registro, todos os ocupantes do catamarã receberam atendimento, mas a bebê ficou desaparecida e foi encontrada pouco depois das 13h30, após buscas subaquáticas, em um estágio avançado de afogamento.