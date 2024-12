RJ: bandidos que atacaram argentino são identificados, mas juiz nega prisão

Porém, o juiz decidiu não decretar a prisão preventiva dos quatro, alegando que o pedido não era urgente, e poderia ser analisado no próximo expediente forense. Portanto, apenas nesta segunda-feira (16) o pedido deve ser analisado pelo magistrado que já acompanha o caso.

"No caso do plantão noturno, é necessária a comprovação de uma urgência "qualificada", ou seja, aquela urgência que impeça o aguardo da análise do pedido pelo juiz natural do processo, no horário do próximo expediente forense regular"

Juiz Orlando Eliazaro Feitosa, em despacho publicado neste domingo (15).

Gaston Fernando Burlon, 51, foi atingido com pelo menos dois tiros, sendo um na cabeça e outro no tórax. O ex-secretário foi internado no Hospital Municipal Souza Aguiar e o estado de saúde é considerado "gravíssimo", segundo informou ao UOL a Secretaria Municipal de Saúde do Rio.

Burlon entrou por engano em uma favela no Morro dos Prazeres. Ele estava em um carro acompanhado da esposa e de uma filha, a caminho do Cristo Redentor, quando o GPS o teria direcionado para uma área dominada por traficantes do Comando Vermelho. Não foi informado se a mulher e a filha do argentino foram feridas.