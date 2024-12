Sem câmera corporal, Bope tenta impedir advogado de filmar ação na Rocinha

Em um beco onde foi registrada uma morte, na Rocinha, os policiais não portavam a câmera corporal. Segundo o advogado, ao notar que parte dos policiais não registravam a operação, decidiu questionar um agente sobre a ausência do equipamento — quando um deles exigiu que Montenegro interrompesse a gravação.

Aproximadamente 400 policiais militares participaram da ação, de 11 batalhões da cidade. Segundo Montenegro, os únicos agentes que portavam as câmeras estavam na estrada da Gávea, distante do principal ponto alvo da operação, uma localidade chamada Dioneia.

Fui acionado pela associação de moradores, eles me disseram que havia abuso de autoridade nessa operação. Chegando até o local, identificamos que vários policiais não portavam a câmera corporal. Na Via Ápia e na Estrada da Gávea, todo mundo portava. Mas no beco, onde houve um confronto com uma vítima fatal, eles não tinham a câmera corporal.

Alberico Montenegro