Jovem é baleado dentro de escola em Natal; atiradora foi presa

O alvo dos disparos, porém, era outra pessoa, segundo a polícia. À Inter TV, uma testemunha disse que a autora entrou na sala, mirou na cabeça de uma professora e tentou atirar, mas a arma falhou: "quando falhou, ela chegou atirando em quem estava na frente dela, que era quem foi baleado."

A autora, que não teve o nome revelado pela polícia, foi detida e aguarda audiência de custódia. O UOL não conseguiu localizar a defesa dela, mas o espaço fica aberto para manifestações.

Motivo do crime não foi esclarecido e polícia não informou se jovem era aluna da escola. A autora será autuada por tentativa de homicídio qualificado.

Em nota, a SEEC (Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer do Rio Grande do Norte) informou lamentar profundamente o ocorrido. "Imediatamente após a ocorrência, a SEEC acionou as forças de segurança pública, que prontamente atenderam a situação." A secretaria também reforçou que "a segurança dos estudantes, professores e funcionários é prioridade."