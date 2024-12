'Supernuvem' encobre cidade do Tocantins e impressiona moradores; veja

Uma nuvem gigante e escura assustou os moradores de Oliveira de Fátima, no Tocantins, na tarde da segunda-feira (16).

O que aconteceu

A "supernuvem" é um fenômeno conhecido como "nuvem prateleira". A presença desse tipo de nuvem na região central do Tocantins foi registrada por um morador e divulgada nas redes sociais. Em outubro, o fenômeno também chamou a atenção dos moradores de cidades do Rio Grande do Sul.

Nuvem foi formada em decorrência das condições climáticas no Tocantins. As "nuvens prateleiras" costumam aparecer em períodos chuvosos e antecede uma tempestade acompanhada por rajadas de vento, de acordo com o Climatempo.