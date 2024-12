Justiça libera registro de moradia social a comprador acima da renda

As incorporadoras que aderem ao modelo recebem desconto ou isenção completa da taxa cobrada para liberação de prédios sem limite de altura.

O objetivo dessa política, prevista no Plano Diretor, é aproximar trabalho de moradia e adensar regiões da cidade com transporte público de alta capacidade, como corredores de ônibus e estações de metrô.

Em troca, as construtoras devem se comprometer a vender as unidades apenas para famílias que recebem de zero a três salários mínimos (faixa HIS 1), de três a seis salários mínimos (HIS 2) ou de seis a dez salários mínimos (HMP).

Mas, na prática, não é isso que ocorre em todas as negociações.

Denúncias de fraudes na utilização dos benefícios levaram a Promotoria de Habitação de Urbanismo a instaurar um inquérito civil para apurar responsabilidades por parte do mercado e omissão do poder público na fiscalização do instrumento que torna a construção mais barata.

Cerca de 240 mil apartamentos estão na mira do MP. Parte deles foi erguida em bairros nobres como Pinheiros, Vila Madalena e Vila Olímpia, onde o valor do metro quadrado pode chegar a R$ 24 mil.