Pai de turista morto em Jericoacora (CE) posta últimos momentos com o filho

Um dia antes, Danilo também usou as redes para pedir informações sobre o desaparecimento do menino. Veiculando algumas fotos de Henrique em Jericoacoara, ele solicitou que os seguidores compartilhassem a publicação e o ajudassem a encontrá-lo.

Entenda o caso

Henrique Marques de Jesus, natural de Bertioga (SP), desapareceu entre a madrugada de segunda (16) e terça-feira (17). O jovem viajava de férias com o pai, Danilo Martins de Jesus. Segundo Danilo, os dois estavam na Vila de Jericoacoara, principal ponto turístico do Ceará, quando o filho disse que iria para o hotel descansar.



No percurso de volta para o hotel, Henrique teria sido sequestrado. "Quando eu voltei para o hotel não encontrei mais o meu filho. Passei a buscar em todos os lugares, refiz o percurso, e vi que tinham várias câmeras do comércio local que poderiam ter flagrado algo. Fui até um dos locais, e pedi as imagens. Agora é tarde, já encontraram ele morto", disse o pai ao UOL.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o adolescente é carregado por pelo menos sete pessoas. Os suspeitos aparecem com a vítima entre as vielas estreitas da vila. Nas imagens, é possível ver a vítima aparentemente rendida. Imagens nas redes sociais foram publicadas para ajudar nas buscas do desaparecido.

Imagens de câmera de segurança mostram jovem sendo levado por um grupo antes de ser encontrado morto em Jericoacoara (CE) Imagem: Reprodução

Polícia foi acionada por populares para identificar um corpo que apareceu boiando na lagoa do Paraíso, em Jijoca, a 18 km do local onde a vítima foi vista pela última vez. A família de Henrique foi acionada e fez o primeiro reconhecimento por meio de vídeos e fotos na tarde de quarta-feira (18). Ao UOL, o pai do adolescente confirmou a informação.