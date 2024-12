Jovem morto em Jericoacoara teria feito gesto de facção; o que significa?

Polícia não confirma que Henrique foi morto por fazer o símbolo na foto. O caso é investigado pela Polícia Civil do Ceará, mas até o momento ninguém foi preso.

O que o gesto significa?

No mundo do crime, o gesto do número "três" com as mãos seria uma referência à facção criminosa Primeiro Comando da Capital. O grupo tem origem em São Paulo, mas com atuação nacional.

Gestos e símbolos são usados como forma de controle territorial e intimidação. Fazer a letra "V" com dois dedos, num símbolo de 'paz e amor' ou 'vitória', pode ser interpretado como apoio ao CV (Comando Vermelho). Já um gesto como roqueiro, por exemplo, levantando três dedos, pode ser visto como uma saudação para integrantes do BDM (Bonde do Maluco).

Guerra entre facções acende um alerta. Nesse cenário de disputa, fazer qualquer sinal pode resultar em violência letal, como ocorreu com Henrique e, mais recentemente, na Bahia.

Neste ano, ao menos seis pessoas foram assassinadas na Bahia após exibirem gestos associados a facções criminosas. Os gestos, frequentemente compartilhados nas redes sociais, são vistos por facções rivais como provocações diretas, levando a retaliações rápidas e brutais